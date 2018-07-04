Волонтеры "Потеряшек" приглашают тюменцев на мастер-класс по танцам

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

На благотворительный мастер-класс по восточному танцу приглашают тюменцев волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" 8 июля.

За взнос в фонд танцевальным премудростям всех желающих обучит действующий танцор студии восточного танца "Малак", неоднократный призер и победитель региональных конкурсов Евгения Кулявцева.

Танцы развивают творческие способности, добавляют уверенности в себе, развивают координацию движений и музыкальный слух. Восточный танец позволяет улучшить осанку, походку, формируют красивую фигуру, гибкость и пластичность. Под руководством профессионального хореографа тюменцы познакомятся с техникой базовых движений классического восточного танца, а также комплексами и связками, которые сразу же можно будет практиковать.

Занятие подойдет для всех уровней подготовки. Больше подробностей - в группе проекта "Активное лето с "Потеряшками".

Мастер-класс начнется 8 июля в 13 часов в сквере Депутатов.

Дарья Казакова