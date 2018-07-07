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В Тюмени создали книгу с полезной информацией для выпускников интернатов

Общество, 17:01 07 июля 2018

Фото из группы ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Брошюры с важной информацией для выпускников домов-интернатов создали волонтеры Тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент организации Юлия Тараканова, книга под названием "Моя жизнь в моих руках" объединила в себе все полезные советы и навыки, которые пригодятся в жизни воспитанникам детских домов.

По ее словам, ребята после выпуска чаще всего больше не обращаются к волонтерам, а концентрируются на окружающей среде, и их окружение далеко не всегда является позитивным. Чтобы дети-сироты не терялись в бытовых вопросах, и были созданы такие брошюры.

Идею общественников поддержал Комитет по делам национальностей Тюменской области. Иллюстрации создали учащиеся и педагоги тюменской художественной школы имени Митинского. Тираж составил 1 тыс. экземпляров. Общественники не только раздают книги выпускникам домов социальной реабилитации, но и проводят выездные мероприятия, где на базе знаний, заложенных в брошюре, рассказывают детям о том, что поможет им в жизни за пределами интерната.

Фото из группы ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Дарья Казакова

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# Год волонтера , дети-сироты , добровольчество , дом-интернат , общественные организации , социальная поддержка

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