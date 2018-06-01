Новый уличный арт-объект появился в Тобольске

Стрит-арт. Фото мультицентра "Моя территория" в Тобольске Стрит-арт. Фото мультицентра "Моя территория" в Тобольске

Новый арт-объект в виде куба появился на Красной площади в Тобольске. Над его созданием трудились 200 тоболяков и гостей города.

Арт-куб состоит из четырех сторон. Первая сторона выполнена в технике журнальная живопись – картина создана из элементов граффити и вырезок из журналов. Вторая грань — это панно из ниток и гвоздей, образующее лампочку — символ совместных идей тоболяков. На третьей стороне куба изображена панорама Тобольска, нарисованная акриловыми красками. И завершающей частью стала геометрическая картина в технике пиксель-арт, выполненная с помощью цветного скотча.

Таким образом команда мультицентра "Моя территория" презентовала новый проект "Вектор улиц", который стартует в Тобольске в июле.

Как рассказала создатель стрит-арта, руководитель тобольского мультицентра Светлана Спехова, тоболяки и гости города активно откликнулись на предложение поучаствовать в создании четырехгранного куба.

"Детям больше нравилось рисовать город, а взрослым создавать панно. Безусловно, совместная деятельность, в том числе и творчество объединяет. И молодежь города откликается и хочет развиваться в этом направлении", — рассказала она.

В фотозоне "Тобольск. Моя территория" гости праздника делали памятные фото: в соцсетях интернет-акция набрала более 500 публикаций.

Лина Орлова