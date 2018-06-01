В Тюменской области наметилось снижение темпа инфляции

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Инфляция в Тюменской области в мае снизилась до 2,6 %. В декабре 2017 года она составляла 3,4 %, сообщает региональное отделение Банка России.

Основной вклад в замедление годовой инфляции внесли продовольственные товары – крупы, овощи, сахар. В сравнении с маем 2017 года цены на гречку снизились на 30 %, картофель – 22 %, сахар – 10 %, яйца – 6 %, сыры – 3 %. Среди основных причин можно назвать конъюнктуру мировых рынков и хороший урожай 2017 года.

В группе непродовольственных товаров отмечается снижение цен на средства связи – 3 %, электротовары и другие бытовые приборы – 1 % в годовом выражении.

Наибольший рост цен зафиксирован на моторное топливо – более 10 % по сравнению с маем 2017 года (в целом по России – свыше 11 %) в связи с ростом мировых цен на нефть, строительные материалы – 9 %, на табачные изделия – 8 %.

В группе платных услуг за последние 12 месяцев выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги на 13 %, услуги пассажирского транспорта – 14 %, услуги ЖКХ – 8,5 %, однако отмечено замедление темпов подорожания услуг связи.

Годовой темп роста потребительских цен в Тюменской области продолжает оставаться выше общероссийского показателя – на 0,2 процентного пункта вследствие повышения цен на непродовольственные товары и платные услуги. Это объясняется высокими транспортными издержками на доставку завозной продукции в регион, оживлением в жилищном строительстве и началом сезона массовых отпусков населения.