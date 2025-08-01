Совместный стенд представят Минпромторг, Минэнерго и ИНТИ на форуме TNF в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместный стенд впервые представят Минпромторг, Минэнерго и ИНТИ на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени с 15 по 18 сентября. На нем будут продемонстрированы новинки отечественных технологий.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем telegram-канале по итогам пресс-конференции из пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" 12 августа, трансляцию которой организовало информационное агентство "Тюменская линия".

"Причём это будут не просто выставочные экземпляры, а уже используемое на месторождениях оборудование. Оно произведено по дорожным картам, подписанным на TNF и других форумах. Сейчас для нашей промышленности, работающей с нефтегазовым сектором, важно создать российские стандарты. Тюменский промышленно-энергетический форум как раз и является площадкой для их обсуждения и демонстрации. Вслед за принятием стандартов отечественными нефтегазовыми компаниями, следующая цель - получить признание наших разработок за рубежом. И такая работа уже ведётся в странах СНГ, Африки и Ближнего Востока", - уточнил заместитель губернатора.

Он отметил, что каждый из четырёх дней форума будет максимально наполнен смыслами и событиями.

Подробнее о пресс-конференции здесь.

Программа промышленно-энергетического форума TNF на сайте события.