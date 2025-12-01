Рыбоохрана оценила маточное стадо осетровых тюменского предприятия
Рыбоохрана оценила ремонтно-маточные стада осетровых тюменского предприятия. Специалисты участвовали в работе комиссии по осенней бонитировке, сообщает Нижнеобское терруправление Росрыболовства.
Было оценено состояние каждой особи краснокнижной рыбы из 73, содержащихся в ООО "Сибирский осётр". Основной задачей бонитировки является отбор рыб, способных дать зрелые половые продукты в предстоящем нерестовом сезоне.
Искусственное воспроизводство, это сохранение, приумножение видового разнообразия рыб и увеличение рыбных запасов нашей страны.