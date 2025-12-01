  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Рыбоохрана оценила маточное стадо осетровых тюменского предприятия

Экономика, 17:49 22 декабря 2025

Нижнеобское ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

Рыбоохрана оценила ремонтно-маточные стада осетровых тюменского предприятия. Специалисты участвовали в работе комиссии по осенней бонитировке, сообщает Нижнеобское терруправление Росрыболовства.

Было оценено состояние каждой особи краснокнижной рыбы из 73, содержащихся в ООО "Сибирский осётр". Основной задачей бонитировки является отбор рыб, способных дать зрелые половые продукты в предстоящем нерестовом сезоне.

Искусственное воспроизводство, это сохранение, приумножение видового разнообразия рыб и увеличение рыбных запасов нашей страны.

