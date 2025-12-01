  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюмени инвестор вложил 295 млн рублей в реставрацию дома мещанина Замятина

Экономика, 17:27 22 декабря 2025

инвестиционное агентство Тюменской области

Реставрацию памятника архитектуры XIX века — дома мещанина Замятина — завершил инвестор в Тюмени. Общая сумма вложений составила 295 млн рублей. Поддержку в реализации проекта оказало региональное инвестагентство.

Историческое здание по ул. Первомайская, 32 было построено в 1872 году по проекту городского архитектора Зелислава Полонского. Заказчиком выступил Иван Замятин — московский мещанин, тюменский домовладелец и владелец меблированных комнат.

В советское время в доме проживали артисты драматического театра, здание которого находилось напротив.

В 2014 году дом был полностью расселён, а в 2021 году началась его комплексная реставрация.

В рамках проекта, потребовавшего почти четыре года работы, были восстановлены оригинальный архитектурный облик здания, фасады с утраченными декоративными элементами, внутренние стены и перегородки, лестницы, дворовые пристройки, а также полностью обновлена кровля.

Это уже второй объект культурного наследия в Тюмени, реставрация которого завершена в 2025 году. Недавно также завершены работы в историческом здании по ул. Ленина, 45, которое скоро примет посетителей.

На сегодняшний день в портфеле Инвестиционного агентства Тюменской области находятся шесть инвестиционных проектов, связанных с реставрацией объектов культурного наследия. Они расположены в Тюмени и Тобольске — двух ключевых историко-культурных центрах региона. Часть проектов уже реализована, на других продолжаются восстановительные работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционное агентство Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 22.12.2025705 вопросов от тюменских предпринимателей обработала команда "ЦУР. Бизнес.72"
18:45 22.12.2025Соглашение между работодателями, администрацией и профсоюзами подписали в Заводоуковске
17:49 22.12.2025Рыбоохрана оценила маточное стадо осетровых тюменского предприятия
17:27 22.12.2025В Тюмени инвестор вложил 295 млн рублей в реставрацию дома мещанина Замятина

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора