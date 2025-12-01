В Тюмени инвестор вложил 295 млн рублей в реставрацию дома мещанина Замятина

Реставрацию памятника архитектуры XIX века — дома мещанина Замятина — завершил инвестор в Тюмени. Общая сумма вложений составила 295 млн рублей. Поддержку в реализации проекта оказало региональное инвестагентство.

Историческое здание по ул. Первомайская, 32 было построено в 1872 году по проекту городского архитектора Зелислава Полонского. Заказчиком выступил Иван Замятин — московский мещанин, тюменский домовладелец и владелец меблированных комнат.

В советское время в доме проживали артисты драматического театра, здание которого находилось напротив.

В 2014 году дом был полностью расселён, а в 2021 году началась его комплексная реставрация.

В рамках проекта, потребовавшего почти четыре года работы, были восстановлены оригинальный архитектурный облик здания, фасады с утраченными декоративными элементами, внутренние стены и перегородки, лестницы, дворовые пристройки, а также полностью обновлена кровля.

Это уже второй объект культурного наследия в Тюмени, реставрация которого завершена в 2025 году. Недавно также завершены работы в историческом здании по ул. Ленина, 45, которое скоро примет посетителей.

На сегодняшний день в портфеле Инвестиционного агентства Тюменской области находятся шесть инвестиционных проектов, связанных с реставрацией объектов культурного наследия. Они расположены в Тюмени и Тобольске — двух ключевых историко-культурных центрах региона. Часть проектов уже реализована, на других продолжаются восстановительные работы.