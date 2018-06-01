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Валерий Фальков назвал ключевое направление развития высшего образования в России

Общество, 17:49 27 июня 2018

t-i.ru

Интеграция академических институтов Российской Академии наук и университетов станет ключевым направлением развития высшего образования в России в ближайшие годы, заявил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков в рамках "Прямой линии".

"Высшее образование в последние годы неразрывно связано с наукой. В советское время высшее образование было больше связано с подготовкой людей под рабочее место, а научной деятельности в вузах не уделяли особого внимания. За это отвечала академия наук. Сегодня настоящий университет без науки немыслим", - подчеркнул руководитель вуза.

Напомним, в мае 2018 года в соответствии с указом президента Российской Федерации "О структуре федеральных органов исполнительной власти" образовано Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

По словам Валерия Фалькова, с формальной юридической точки зрения это мало влияет на университеты и никак их не ограничивает, однако с точки зрения образовательной политики создание министерства является принципиально важным моментом для интеграции образования и науки.

Кроме того, Тюменский государственный университет укрепляет сотрудничество с бизнесом. Недавно было подписано соглашение с компанией "Газпромнефть", которая является стратегическим партнером вуза и поддержит два крупных проекта: политехническую школу и школу перспективных исследований ТюмГУ.

"Компания себя позиционирует как очень инновационная и, в этой связи, она ищет партнеров сообразно своей философии и своей миссии. Наши выпускники - физики, математики, экономисты - находят себя, в том числе, в компании "Газпромнефть", - рассказал ректор вуза.

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# Валерий Фальков , наука , образование , ТюмГУ

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