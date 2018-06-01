Тюменская молодежь помогает детям в центре "Семья"

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Неравнодушная тюменская молодежь принимает активное участие в мероприятиях "Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья". Волонтеры помогают организовать мастер-классы и праздничные программы, проводят профориентационные занятия и смены в летнем лагере.

"Семья" тесно взаимодействует с креативным центром "Красота Момента", коллектив которого под руководством директора Оксаны Шиндлер всегда рад встрече с детьми и оказывает содействие в организации развлекательных и познавательных программ к Новому году, Рождеству, Дню семьи и другим праздникам.

Кроме того, центр регулярно посещают добровольцы тюменского отделения всероссийского движения "Волонтеры-медики". В мастер-классах с использованием специальных макетов дети участвуют с особым интересом. Ведется сотрудничество с организацией "Лига добровольцев", региональной общественной организацией "Тепло души детям-сиротам", волонтерскими отрядами "Наследники Н.И.Пирогова" лицея №93 и "Добрые сердца" школы №48.

Помогают "Семье" и представители бизнеса, в том числе коллектив "Газпромнефть-Ямал", совет молодых работников АО "Тюменнефтегаз". Сотрудники АО "НИПИгазпереработка" регулярно вносят вклад в рамках проекта "Творить добро - просто", участвуют в акциях социальной "Лавки добра", помогают собирать подарки и необходимые вещи для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

"В Тюмени много молодых людей, горящих желанием помогать детям и обществу в целом. Самая активная часть населения – до 30 лет. Это и участники волонтерского движения, и просто граждане, которые приходят к нам, чтобы оказать помощь, встретиться с детьми, рассказать им интересную жизненную историю, пообщаться. Для ребят это очень важно", - отмечает воспитатель-реабилитолог центра "Семья" Мария Нагибина.

Напомним, 27 июня в России отмечается День молодежи. Активная позиция и стремление молодых людей творить добрые дела свидетельствуют о том, что они придерживаются правильных жизненных приоритетов, умеют ответственно подходить к делу и готовы прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается, считают в центре "Семья".

Однако центр не только принимает помощь от молодых добровольцев, но и сам поддерживает молодежь, в особенности, молодые семьи. Здесь оказывают консультационную, юридическую, психологическую и социальную помощь.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Официальный сайт http://centr-semya72.ru/. Руководитель – Перминова Елена Владимировна.