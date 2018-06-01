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Участники летней школы ТюмГУ проектируют город будущего

Общество, 18:11 27 июня 2018

Фото ФабЛаба ТюмГУ в "ВКонтакте"

"Умный" дом строят участники на занятиях летней школы Тюменского государственного университета, сообщает вуз.

В лаборатории дети проектируют высотку, на всех этажах которой будут датчики и подсветка, причем каждый ребенок создает этаж по-своему, добавляя что-то новое. Также юные техники замахнулись на создание робота.

"Цель лагеря, как и вообще всего образовательного движения в ФабЛабе - подготовить идеи к будущему. Наш проект так и называется – "Город будущего". Мы обучаем ребят hard skills, то есть, прикладным навыкам – программировать, моделировать, паять, разбираться с техникой", - пояснил ментор проектов ФабЛаб ТюмГУ Алексей Лосев.

Как показывает опыт прошлых лет, летние школы помогают ранней профориентации детей. Многие из них, получив аттестаты о среднем образовании, делают выбор в пользу ТюмГУ и продолжают учиться на таких популярных направлениях, как "Компьютерная безопасность" и "Информационная безопасность автоматизированных систем".

В 2018 году впервые бюджетные места выделены на перспективное техническое направление "Мехатроника и робототехника". Самые удачные проекты организаторы летней школы ФабЛаба планируют выдвинуть на Всероссийский конкурс.

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# робототехника , ТюмГУ , ФабЛаб , школьники

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