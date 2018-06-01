Жителя Пыть-Яха оштрафовали за пьяную езду

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На 200 тыс. рублей оштрафован 25-летний житель Пыть-Яха за пьяную езду в Тюмени. Такой приговор вынес Мировой судья судебного участка №4 Центрального судебного района Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что в декабре 2017 года мировой судья в Пыть-Яхе оштрафовал молодого человека на 30 тыс. рублей и лишил водительских прав на 1 год 9 месяцев за пьяную езду. Водитель должных выводов не сделал и вскоре уже в Тюмени попал в поле зрения правоохранителей.

В ночь на 28 апреля 2018 года он вместе с подругой был в баре, где выпивал. Около 6 часов утра пара вышла из заведения, поссорилась и разошлась. Молодой человек направился к своему автомобилю Toyota Camry, который был припаркован на стоянке по ул. Республики,65. Он стал двигаться вперед-назад, пытаясь выехать с парковки, чем привлек внимание бдительных сотрудников ДПС. Водитель не отрицал, что пьян, но от освидетельствования отказался.

В суде северянин признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд принял во внимание, что на его иждивении находится тяжелобольная мать.

Суд с учетом указанных обстоятельств назначил молодому человеку штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства и на 2 года 6 месяцев лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.