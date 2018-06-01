В Нижневартовске запретили сплав по Оби с участием детей

Фото СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Фото СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу

В Нижневартовске следователи проводят проверку несостоявшегося сплава по реке. Правоохранители не исключают, что экстремальное мероприятие могло угрожать жизни детей, сообщает СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По предварительным данным, региональная общественная организация "Союз морских пехотинцев ХМАО-Югры" с 22 июня по 6 июля запланировала сплав по реке по маршруту Нижневартовск - Ханты-Мансийск с участием 40 детей и четверых сопровождающих.

По имеющейся информации, при подготовке к сплаву были нарушены правила безопасности, что могло создать угрожать жизни и здоровью несовершеннолетних участников сплава. 22 июня организаторы уже были готовы отправиться в сплав, но получили запрет со стороны органов власти.

Проводится проверка, в рамках которой следователи намерены дать правовую оценку действиям организаторов туристического сплава, а также установить, какие меры безопасности были соблюдены при подготовке к маршруту. Будут опрошены руководство и участники общественной организации и родители, давшие согласие на участие их детей в сплаве по реке.