Тюменская область обновляет автопарк службы скорой помощи
Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вручит ключи от 23 новых машин бригадам скорой помощи больниц юга Тюменской области 28 июня.
Специализированный автотранспорт в количестве 137 автомобилей поступил в регион в рамках программы правительства Тюменской области по переоснащению автопарка.
Как рассказала главный врач самой крупной в регионе станции скорой помощи Тюмени Лидия Остроумова, по качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции в стране, так как региональное правительство обновляет автопарк службы в плановом режиме.
Она отметила, что специфика работы скорой такая, что машины используются очень интенсивно и в течение пяти лет вырабатывают свой ресурс. Поэтому вновь прибывший транспорт будет востребован и придет на замену устаревшему, что повысит надежность автопарка.