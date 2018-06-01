Тюменская область обновляет автопарк службы скорой помощи

фото minpromtorg.gov.ru фото minpromtorg.gov.ru

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вручит ключи от 23 новых машин бригадам скорой помощи больниц юга Тюменской области 28 июня.

Специализированный автотранспорт в количестве 137 автомобилей поступил в регион в рамках программы правительства Тюменской области по переоснащению автопарка.

Как рассказала главный врач самой крупной в регионе станции скорой помощи Тюмени Лидия Остроумова, по качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции в стране, так как региональное правительство обновляет автопарк службы в плановом режиме.

Она отметила, что специфика работы скорой такая, что машины используются очень интенсивно и в течение пяти лет вырабатывают свой ресурс. Поэтому вновь прибывший транспорт будет востребован и придет на замену устаревшему, что повысит надежность автопарка.