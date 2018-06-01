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Тюменская область обновляет автопарк службы скорой помощи

Общество, 09:47 28 июня 2018

фото minpromtorg.gov.ru

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вручит ключи от 23 новых машин бригадам скорой помощи больниц юга Тюменской области 28 июня.

Специализированный автотранспорт в количестве 137 автомобилей поступил в регион в рамках программы правительства Тюменской области по переоснащению автопарка.

Как рассказала главный врач самой крупной в регионе станции скорой помощи Тюмени Лидия Остроумова, по качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции в стране, так как региональное правительство обновляет автопарк службы в плановом режиме.

Она отметила, что специфика работы скорой такая, что машины используются очень интенсивно и в течение пяти лет вырабатывают свой ресурс. Поэтому вновь прибывший транспорт будет востребован и придет на замену устаревшему, что повысит надежность автопарка.

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# Александр Моор , здравоохранение , Лидия Остроумова , скорая помощь

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