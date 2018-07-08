Стартовал прием заявок на тюменскую ярмарку инвестиций

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Ярмарка инвестиций" пройдет в Тюмени 15 сентября в рамках Слета успешных предпринимателей (СУП).

Как отмечают организаторы мероприятия, "Ярмарка инвестиций" – это место, где инвестиции встречаются с проектами. Организуют ее сами предприниматели дважды в год. Проходит ярмарка в форме открытой защиты проектов перед группой инвесторов.

Заявить о себе и получить грант в сумме до 100 млн рублей на реализацию своего проекта может любой желающий. Для этого необходимо до 15 августа зарегистрироваться на сайте investfair.ru. После этого состоится серия обучающих семинаров и предварительный отбор проектов.

В сентябре на "Ярмарке инвестиций" в Тюмени будут представлены самые перспективные стартапы. У участников будет возможность получить крупные инвестиции, системные знания об их привлечении и защите проекта, а также обратную связь от экспертов.

В качестве спикеров выступят инвестор Назим Гасанов, управляющий Тюменским филиалом Уральского банка реконструкции и развития Владислав Самойлов, эксперт в сфере инвестиций Алексей Лебедев.

Любовь Голышева