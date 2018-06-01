Тюменские туристские маршруты для детей появятся в Интернете

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Списки с туристскими маршрутами для детей будут размещены на официальном сайте органа исполнительной власти Тюменской области в сети Интернет. Об этом сообщил заместитель председателя областной думы Виктор Рейн.

Он пояснил, что на июньском заседании облдумы парламентарии приняли в окончательном чтении законопроект, который вносит изменения в статью 14 областного закона "О защите прав ребенка". Законопроект разработан правительством Тюменской области в связи с изменением федерального закона " Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

Внесенные изменения расширили перечень полномочий органов государственной власти субъектов РФ. Теперь именно им предстоит осуществлять разработку и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов для туристических групп с детьми. Общедоступной должна стать и информация о реестре организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей.

По мнению Рейна, принятые новации – это еще один шаг по пути обеспечения безопасного отдыха наших детей. "Теперь каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка отдыхать, может удостовериться в надежности организации, предоставляющей подобные услуги", - считает депутат.

Законодатель подчеркнул, что составление реестра организаций, предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей, накладывает дополнительную ответственность как на эти организации, так и на органы власти. "Эти меры необходимы, потому что они создают дополнительные условия для безопасного отдыха наших детей", - пояснил депутат.

Что же касается перечня туристских маршрутов для детей, то, по словам Виктора Рейна, таких мест в Тюменской области предостаточно. Благодаря вниманию органов государственной власти и бизнеса, индустрия туризма динамично развивается, и уже не только Тюмень, Тобольск, Ишим и Ялуторовск готовы встречать гостей, но и другие районы нашей области способны заинтересовать своими рассказами о природе и истории нашего края.