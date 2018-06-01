На Ямале сформировано пять студотрядов

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На Ямале сформировано пять студенческих отрядов общей численностью 65 человек. Отряд "Хаерако" первым отправится на производство работ, сообщает правительство ЯНАО.

Ребята будут трудиться на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении и выполнять общестроительные работы. "Мы гордимся тем, что ямальский студенческий стройотряд "Хаерако" начинает работу на таком важном не только для Ямала, но и для всей нашей страны объекте. Я желаю каждому из вас достойно трудиться, приобрести полезный жизненный опыт и с честью нести традиции Всероссийского студенческого трудового движения", - председатель ямальского регионального отделения РСО Светлана Данковцева.

Для остальных четыре отряда пройдет торжественное открытие трудового сезона 1 июля в 15 часов на железнодорожном вокзале Нового Уренгоя.

Так, ССО "Ямал" будет производить общестроительные работы на дожимной компрессорной станции сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского НГКМ, ССО "Сборная Ямала" – общестроительные работы на производственных объектах ООО "ГазЭнергоСтрой".

Студенческий педагогический отряд "Включайся" будет организовывать отдых детей и подростков в каникулярное время на двух игровых площадках Салехарда. Студотряд "Феникс" будет осуществлять документационное обеспечение деятельности филиала ямальского многофункционального центра и ООО "Вся Недвижимость Девелопмент" в Новом Уренгое.