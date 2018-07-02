Валерий Фальков: ТюмГУ стремится качественно изменить образование

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Тюменский государственный университет, участвуя в проекте "5–100", стремится к качественному изменению образования и повышению востребованности выпускников на рынке труда, отметил ректор вуза Валерий Фальков в рамках "Прямой линии".

"Формально наша цель состоит в том, чтобы войти в сто лучших в мире по одному из предметных рейтингов. Мы к этому стремимся, но адекватно понимаем, в какой исторической точке находимся. Но, по сути, настоящая задача - повысить качество образования и престиж вуза, чтобы выпускники были еще более востребованы на рынке труда и делали успешную карьеру", - подчеркнул он, напомнив, что экс-глава Тюменской области Владимир Якушев и Александр Моор, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, являются выпускниками ТюмГУ.

Напомним, проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров был запущен в 2012 году. Тюменский государственный университет присоединился к проекту в 2015 году. За несколько лет в вузе произошли масштабные изменения, в том числе, активно развивается онлайн-образование.

"Безусловно, эта сфера будет развиваться в будущем. Все больше школьников и студентов выбирают онлайн-курсы. И, конечно, университеты не должны стоять на месте. С точки зрения развития онлайн-образования в России, я могу сказать, что мы очень неплохо двигаемся", - считает Валерий Фальков.

По словам ректора, сейчас в вузе в самом разгаре приемная кампания и нынешних первокурсников ждет немало сюрпризов. В их числе обновленное общежитие, отремонтированное при содействии правительства области.

"Также у нас будет новоселье у Института наук о Земле. Что, особенно радует, это историческое здание. Ближе к учебному году еще один институт будет располагаться в очень комфортных условиях. И это не все позитивные изменения", - сказал он.