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Футбольный клуб "Тюмень" подписал контракт с Игорем Хаймановым

Спорт, 11:23 29 июня 2018

Игорь Хайманов/фото ФК "Тюмень"

Центральный защитник Игорь Хайманов до конца следующего сезона будет защищать сибирские цвета, сообщает ФК "Тюмень".

Оборонцу – 24 года. Его рост – 179 сантиметров. Игорь Хайманов начал свою карьеру в системе владикавказской "Алании". Играл в составе "Локомотива" из Лиски и в курском "Авангарде". Заявил о себе громко в составе "Афипса" из Краснодарского края. Там защитник провел 27 матчей и сумел забить 8 голов.

Прошлый сезон Игорь Хайманов провел в воронежском "Факеле". В составе "огнеупорных" новоиспеченный сибиряк сыграл 38 полных матчей – весь сезон.

Стоит отметить, что защитник был довольно аккуратен – на его счету лишь одна желтая карточка.

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# Игорь Хайманов , футбол

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