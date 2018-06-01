Жители Демьянского очистили от мусора берег Иртыша

Фото администрации Уватского района Фото администрации Уватского района

Восемнадцать кубометров мусора вывезли участники Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России", которая прошла в с. Демьянское Уватского района, сообщили в местной администрации.

В уборке территории участвовали 10 сельских предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели и подрядные организации, а также добровольцы.

Была задействована и спецтехника. ООО "РН-Уватнефтегаз" предоставил погрузчик для подъема бревен и крупного мусора, а Демьянское коммунальное предприятие – гусеничный трактор для выравнивания береговой линии, грузовой автомобиль и трактор с телегой для вывоза мусора.

Активисты очистили от мусора более 1 км береговой линии Иртыша. До 15 сентября пройдут еще четыре экологических акции. Ближайшая запланирована на июль.