Жители Демьянского очистили от мусора берег Иртыша
Восемнадцать кубометров мусора вывезли участники Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России", которая прошла в с. Демьянское Уватского района, сообщили в местной администрации.
В уборке территории участвовали 10 сельских предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели и подрядные организации, а также добровольцы.
Была задействована и спецтехника. ООО "РН-Уватнефтегаз" предоставил погрузчик для подъема бревен и крупного мусора, а Демьянское коммунальное предприятие – гусеничный трактор для выравнивания береговой линии, грузовой автомобиль и трактор с телегой для вывоза мусора.
Активисты очистили от мусора более 1 км береговой линии Иртыша. До 15 сентября пройдут еще четыре экологических акции. Ближайшая запланирована на июль.