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Жители Демьянского очистили от мусора берег Иртыша

Общество, 13:10 29 июня 2018

Фото администрации Уватского района

Восемнадцать кубометров мусора вывезли участники Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России", которая прошла в с. Демьянское Уватского района, сообщили в местной администрации.

В уборке территории участвовали 10 сельских предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели и подрядные организации, а также добровольцы.

Была задействована и спецтехника. ООО "РН-Уватнефтегаз" предоставил погрузчик для подъема бревен и крупного мусора, а Демьянское коммунальное предприятие – гусеничный трактор для выравнивания береговой линии, грузовой автомобиль и трактор с телегой для вывоза мусора.

Активисты очистили от мусора более 1 км береговой линии Иртыша. До 15 сентября пройдут еще четыре экологических акции. Ближайшая запланирована на июль.

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# уборка мусора , экология

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