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Улицы в Тюмени назвали именами погибшего в Сирии летчика Филипова и разведчика Кузнецова

Общество, 13:00 29 июня 2018

Бюст погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Фото www.govvrn.ru

Две безымянные улицы в Тюмени получили названия. В Центральном административном округе областного центра появились улицы Романа Филипова и Николая Кузнецова, сообщает администрация Тюмени.

Имя российского военного летчика, Героя Российской Федерации, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии в феврале 2018 года Романа Филипова будет носить улица в Березняковском районе. Самолет Романа Филипова был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Пилот катапультировался, но попал в окружение боевиков и погиб в последовавшем за этим бою. Отстреливаясь от нападавших, он был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой.

Вторая безымянная улица названа именем Николая Кузнецова. Этот знаменитый советский разведчик, диверсант и партизан, в годы Великой Отечественной войны лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Памятник Герою Советского Союза установлен перед зданием Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени.

Бюст Николая Кузнецова. Фото ИА "Тюменская линия"

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# названия , Николай Кузнецов , улицы

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