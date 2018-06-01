Тюменские сериаломаны сразятся в интеллектуальной битве

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Любители многосерийных фильмов смогут проверить свои знания в интеллектуально-развлекательной игре "Сериаломания" в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) 30 июня в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Сериальный квиз состоит из 5 раундов, на каждый из них отводится по 10 минут. Сериаломанам зададут тематические вопросы, связанные с разными многосерийными фильмами. В течение минуты команда из 5 человек будет искать правильные ответы.

Вход свободный. Необходимы знания современных, и не только, сериалов и предварительная регистрация.

Добавим,квиз — командная интеллектуально-развлекательная игра, не требующая предварительной подготовки. Каждый раунд носит индивидуальный характер и состоит из вопросов, на которые нужно дать ответ в течение установленного времени. Количество участников в команде от 3 до 8.