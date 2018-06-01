Тюменец в составе студотряда едет строить атомную электростанцию в Бангладеше

Кудратулло Хайруллоев/фото Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте Кудратулло Хайруллоев/фото Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте

Студент ТИУ, экс командир ССО "Олимп" Кудратулло Хайруллоев в составе российского отряда примет участие в строительстве атомной электростанции "Руппур" в Бангладеш, сообщает Тюменский областной студотряд.

На объекте будут трудиться 12 бойцов из разных уголков страны: Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Томской, Челябинской, Калужской областей и Москвы. Им предстоит выполнять следующие виды работ: подготовка исполнительной документации, участие в приемке оборудования, авторский надзор, строительно-монтажные работы.

"Несомненно, это грандиозное событие в жизни каждого участника проекта. Я очень рад быть в их числе. Огромное спасибо Российским студенческим отрядам за возможность побывать на крупных проектах мирового уровня, вложить частичку себя и получить бесценный опыт. С нетерпением жду начала третьего трудового семестра", — поделился Кудратулло Хайруллоев.