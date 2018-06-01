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В Салехарде задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Происшествия, 15:10 29 июня 2018

Фото Следственный комитет РФ

Жителя Салехарда подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецому автономному округу.

По данным следствия, 10 июня мужчина заманил к себе в квартиру соседскую девочку, пообещав ей показать рыбок в аквариуме. Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы о случившемся сообщила опекун потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Информация о произошедшем направлена в органы опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.

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# несовершеннолетние , Салехард , следственный комитет , уголовное дело , ЯНАО

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