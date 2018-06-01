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Тюменские хоккеисты сыграют матч памяти Ремира Хайдарова

Спорт, 14:27 29 июня 2018

фото ХК "Рубин"

Матч памяти Ремира Хайдарова начнется на льду Дворца спорта 30 июня в 13 часов, сообщает ХК "Рубин".

Развлекательная программа для болельщиков начнется в 12 часов 30 минут. Традиционно вначале пройдут различные конкурсы. Затем начнется матч из двух периодов по 20 минут каждый.

Участие в поединке примут более тридцати хоккеистов. Они традиционно поделятся на "Рубин-42 и "Газовик-42", взяв номер, под которым играл Ремир Хайдаров.

Вход на матч бесплатный.

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# матч , Ремир Хайдаров , хокеей

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