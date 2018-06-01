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Тюменцев ждут на открытом чемпионате по вейкбордингу

Общество, 18:10 29 июня 2018

Фото из группы Richwood Wake Session 2018 в во "ВКонтакте"

Спортсмены из Тюмени, Омска, Челябинска и Миасса соберутся на открытом чемпионате и первенстве Тюменской области по вейкбордингу Richwood Wake Session, который пройдет 30 июня и 1 июля на базе отдыха "Верхний Бор", сообщает мультицентр "Моя территория".

Во время мероприятия будут проводиться конкурсы для зрителей с приятными подарками. Для зрителей вход на базу отдыха составит 250 рублей. Подробная информация - в группе проекта.

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# Верхний Бор , водные виды спорта

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