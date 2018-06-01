Тюменцев ждут на открытом чемпионате по вейкбордингу

Фото из группы Richwood Wake Session 2018 в во "ВКонтакте" Фото из группы Richwood Wake Session 2018 в во "ВКонтакте"

Спортсмены из Тюмени, Омска, Челябинска и Миасса соберутся на открытом чемпионате и первенстве Тюменской области по вейкбордингу Richwood Wake Session, который пройдет 30 июня и 1 июля на базе отдыха "Верхний Бор", сообщает мультицентр "Моя территория".

Во время мероприятия будут проводиться конкурсы для зрителей с приятными подарками. Для зрителей вход на базу отдыха составит 250 рублей. Подробная информация - в группе проекта.