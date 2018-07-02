Организаторы ИННОПОРОМа-2018 подтвердили высокую степень готовности

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Организаторы двух масштабных международных событий - Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 и Пятого Российско-Китайского ЭКСПО, которые стартуют в Екатеринбурге 9 июля, подтвердили высокую степень готовности к проведению мероприятий, сообщает правительство Свердловской области.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, в 2018 году ИННОПРОМ обещает быть, возможно, даже более насыщенным, чем обычно. В выставке ожидается участие представителей более 25 российских регионов, официальные делегации 18 иностранных государств. Республика Корея - страна-партнер выставки - готовит наиболее масштабную экспозицию, где будут представлены более 100 компаний.

"В организационной части основное внимание необходимо уделить вопросам безопасности как на территории выставки, в местах проведения выставочных мероприятий, так и безопасности дорожного движения, а также общественного порядка в Екатеринбурге. Необходимо, чтобы логистика, транспортное обслуживание всех участников было четко спланировано и скоординировано", - сказал первый вице-губернатор.

Что касается содержательной части, то в ней, подчеркнул Алексей Орлов, особое внимание необходимо уделить презентации российской заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

По словам вице-президента группы компаний "Формика" Антона Атрашкина, деловая программа ИННОПРОМа будет включать более 150 мероприятий различного формата. Все они будут посвящены самым важным и актуальным промышленным темам: цифровизации, роботизации, подготовке кадров и так далее. По его данным, в выставке примут участие 680 компаний. Бизнес-делегация Республики Корея включает около 400 человек.

Антон Атрашкин назвал ее "самой большой делегацией за всю историю российско-корейских отношений".

Генеральный директор "Уральского выставочного центра" Игорь Данилов доложил о готовности МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" к проведению обоих международных мероприятий: завершаются последние подготовительные работы.