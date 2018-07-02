  • 2 июля 20182.07.2018понедельник
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер северо-западный

Организаторы ИННОПОРОМа-2018 подтвердили высокую степень готовности

Экономика, 09:57 02 июля 2018

фото rrcd.ru/

Организаторы двух масштабных международных событий - Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 и Пятого Российско-Китайского ЭКСПО, которые стартуют в Екатеринбурге 9 июля, подтвердили высокую степень готовности к проведению мероприятий, сообщает правительство Свердловской области.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, в 2018 году ИННОПРОМ обещает быть, возможно, даже более насыщенным, чем обычно. В выставке ожидается участие представителей более 25 российских регионов, официальные делегации 18 иностранных государств. Республика Корея - страна-партнер выставки - готовит наиболее масштабную экспозицию, где будут представлены более 100 компаний.

"В организационной части основное внимание необходимо уделить вопросам безопасности как на территории выставки, в местах проведения выставочных мероприятий, так и безопасности дорожного движения, а также общественного порядка в Екатеринбурге. Необходимо, чтобы логистика, транспортное обслуживание всех участников было четко спланировано и скоординировано", - сказал первый вице-губернатор.

Что касается содержательной части, то в ней, подчеркнул Алексей Орлов, особое внимание необходимо уделить презентации российской заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

По словам вице-президента группы компаний "Формика" Антона Атрашкина, деловая программа ИННОПРОМа будет включать более 150 мероприятий различного формата. Все они будут посвящены самым важным и актуальным промышленным темам: цифровизации, роботизации, подготовке кадров и так далее. По его данным, в выставке примут участие 680 компаний. Бизнес-делегация Республики Корея включает около 400 человек.

Антон Атрашкин назвал ее "самой большой делегацией за всю историю российско-корейских отношений".

Генеральный директор "Уральского выставочного центра" Игорь Данилов доложил о готовности МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" к проведению обоих международных мероприятий: завершаются последние подготовительные работы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Екатеринбург , ИННОПРОМ-2018 , Китай , Южная Корея

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 02.07.2018Организаторы ИННОПОРОМа-2018 подтвердили высокую степень готовности
16:39 30.06.2018Впервые в Югре гранты получили IT-компании
12:37 30.06.2018Систему биометрической идентификации граждан запустят в России с 1 июля
13:32 29.06.2018В Голышмановском районе ремонтируют дороги