Многодетная семья леопардов попала на фото в Приморье

фото нацпарка "Земля леопарда" фото нацпарка "Земля леопарда"

Впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами удалось получить фото котят из многодетной семьи, которые в полном составе выжили и перешли во взрослую жизнь. Вырастить сразу троих детенышей смогла мать-героиня – самка Leo 37F по имени Умка, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Новые данные были получены в национальном парке с помощью сети фотомониторинга. За жизнью самых редких в мире крупных кошек наблюдают около 400 фотоловушек. Для леопардов даже опека опытной матери не гарантирует сохранение всего выводка. Но Умка справилась с материнскими обязанностями: добывала пищу, оберегала потомство от врагов и обучала всему необходимому для выживания. Затем подросшие котята успешно справились с испытаниями самого опасного периода – начала самостоятельной жизни.

"Информация о расселении молодых леопардов представляет большую ценность для науки, так как позволяет лучше понимать популяционные процессы, что особенно актуально в условиях роста численности, – отметила старший научный сотрудник "Земли леопарда" Дина Матюхина. – Дистанция, которую молодым особям приходится преодолевать в поисках своего участка, напрямую зависит от плотности популяции. Самцы стараются уйти как можно дальше, что позволяет избегать кровосмешения в будущем и конкуренции с резидентными самцами, а самки зачастую "селятся" недалеко от матери. Но в данном случае мы увидели, как одна из самок по неизвестным причинам покинула родные места, пройдя большое расстояние. Мы с интересом продолжим наблюдение".

Специалисты отмечают, что свою роль в истории большой семьи сыграли условия на "Земле леопарда", в которых пятнистые кошки чувствуют себя достаточно комфортно для выведения потомства, и у них есть все необходимое для выживания.