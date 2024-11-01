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В Тюмени ищут подозреваемого в краже с банковской карты

Происшествия, 17:42 16 ноября 2024

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты, разыскивают полицейские в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области.

6 ноября в д. Патрушева Тюменского района, неизвестный воспользовался утерянной банковской картой и похитил около пяти тысяч рублей, оплатив покупки.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Известно, что мужчина передвигался на автомобиле ВАЗ 21124 серо-зеленого цвета с госномером У565НК45. Возбуждено уголовное дело.

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (3452) 30-02-02, 8 (3452) 49-59-09 либо 102.

Видео: УМВД по Тюменской области

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