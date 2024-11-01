В Тюмени ищут подозреваемого в краже с банковской карты
Происшествия, 17:42 16 ноября 2024
| Фото: УМВД по Тюменской области
Мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты, разыскивают полицейские в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области.
6 ноября в д. Патрушева Тюменского района, неизвестный воспользовался утерянной банковской картой и похитил около пяти тысяч рублей, оплатив покупки.
| Фото: УМВД по Тюменской области
Известно, что мужчина передвигался на автомобиле ВАЗ 21124 серо-зеленого цвета с госномером У565НК45. Возбуждено уголовное дело.
Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (3452) 30-02-02, 8 (3452) 49-59-09 либо 102.
Видео: УМВД по Тюменской области