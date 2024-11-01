Заявки на "Сельский школьный стартап" в Тобольском районе принимают до конца ноября

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс бизнес-идей "Сельский школьный стартап" в Тобольском районе продлится до 30 ноября включительно.

Проведение конкурса анонсировали в социальной сети ВКонтакте на страницах Тобольского района и "Образование Тобольского района". Участвовать могут школьники от 13 до 18 лет. Заявку можно подать по ссылке. В первой половине декабря 2024 года пройдет обучение для всех заявившихся ребят.

"Участвуя в конкурсе бизнес-идей "Сельский школьный стартап", обучающиеся получают профориентационные знания по предпринимательской деятельности, навыки составления бизнес-плана, самопрезентации, публичного выступления, становятся более уверены в себе", — добавили в пресс-службе.

Наиболее успешные бизнес-проекты получают финансовую и информационную поддержку администрации Тобольского муниципального района, их реализуют.

Обладателю первого места достанется 100 тыс. рублей. Конкурсанту, занявшему второе место, выделят 70 тыс. рублей. За третье место предусмотрено 50 тыс. рублей.

Инна Пахомова