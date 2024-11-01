Тюменским предпринимателям доступно приложение для проверок бизнеса без выезда чиновников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские предприниматели могут пользоваться мобильным приложением "Инспектор" для подключения к контрольным и профилактическим мероприятиям по видеосвязи.

Предприниматель получает уведомления о предстоящем сеансе видеоконференцсвязи и может согласовать и изменить в случае необходимости время проведения через приложение.

Записи в приложении хранятся в течение пяти лет для возможного обжалования вынесенных решений. Также в приложении можно подписать результаты проверки электронной подписью как контролера, так и предпринимателя.

Скачать приложение можно по ссылкам: RuStore, Google Play, AppGallery и AppStore. Для авторизации предприниматель должен иметь учетную запись на Госуслугах.

"Приложение позволяет контрольно-надзорным органам проводить проверки и профилактические визиты без выезда на объекты, что экономит время как контролеров, так и бизнеса. Не все проверки могут проводиться удаленно, но в тех случаях, где такие проверки возможны, Инспектор поможет обеспечить высокое качество и прозрачность процедур", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.