  • 30 июня 201830.06.2018суббота
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северный

В службе занятости населения Ямала появился "электронный психолог"

Общество, 15:37 30 июня 2018

www.riverland.edu

Служба занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа запустила на региональном портале работа.янао.рф сервис "Электронный психолог", сообщает правительство ЯНАО.

Специалисты окружного ведомства подчеркивают, что предлагаемая психологическая помощь способствует повышению мотивации к труду, разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации.

Новый сервис позволяет составить письменное обращение, где можно сформулировать проблему. Переписка дает возможность последующего анализа, что затруднительно при устном общении. Обратившиеся могут вести диалог с психологом онлайн из любого места и в любое удобное время. Анонимность гарантируется.

"Электронный психолог" расположен на Интерактивном портале службы занятости населения округа (работа.янао.рф) в разделе "Гражданам".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# занятость , онлайн , психолог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 30.06.2018В службе занятости населения Ямала появился "электронный психолог"
15:01 30.06.2018Татарские бабушки из Ялуторовска продают тюбетейки через Интернет
13:22 30.06.2018Тюменские мусоропереработчики помогут вовлечь стекло в новый оборот
12:14 30.06.2018Уральская молодежь познакомилась с историей Тюменской области