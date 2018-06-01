В службе занятости населения Ямала появился "электронный психолог"

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Служба занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа запустила на региональном портале работа.янао.рф сервис "Электронный психолог", сообщает правительство ЯНАО.

Специалисты окружного ведомства подчеркивают, что предлагаемая психологическая помощь способствует повышению мотивации к труду, разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации.

Новый сервис позволяет составить письменное обращение, где можно сформулировать проблему. Переписка дает возможность последующего анализа, что затруднительно при устном общении. Обратившиеся могут вести диалог с психологом онлайн из любого места и в любое удобное время. Анонимность гарантируется.

"Электронный психолог" расположен на Интерактивном портале службы занятости населения округа (работа.янао.рф) в разделе "Гражданам".