  • 1 июля 20181.07.2018воскресенье
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер северо-западный

Инспектор ДПС в Тюмени спас мужчину, перенесшего инсульт

Общество, 16:32 01 июля 2018

Фото УМВД России по Тюменской области

Инспектор полка ДПС в Тюмени спас мужчину, которому стало плохо на автобусной остановке, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Инспектор Максим Летяго обратил внимание на мужчину, стоящего на остановке. 60-летний тюменец рассказал, плохо себя чувствует, так как ранее у него случился инсульт. Он попросил полицейского позвонить его жене. Состояние мужчины ухудшалось и он начал терять сознание.

Инспектор вызвал "скорую" и оказал тюменцу первую доврачебную помощь. Медики привели мужчину в чувство, от госпитализации он отказался и отправился домой с подъехавшей на место супругой.

От жены тюменца, обратившейся впоследствии в Госавтоинспекцию с благодарностью инспектору, о случившемся стало известно руководству ГИБДД. Сам сотрудник ДПС сказал, что он не сделал ничего особенного, так должен поступать каждый.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДПС , первая помощь , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 01.07.2018"Золотой стандарт" эндоскопического обследования предлагают тюменцам
18:00 01.07.20182 июля - события дня
16:32 01.07.2018Инспектор ДПС в Тюмени спас мужчину, перенесшего инсульт
15:22 01.07.2018Пенсионеры-студенты отпраздновали выпускной вечеринкой в бассейне