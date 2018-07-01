Инспектор ДПС в Тюмени спас мужчину, перенесшего инсульт

Фото УМВД России по Тюменской области Фото УМВД России по Тюменской области

Инспектор полка ДПС в Тюмени спас мужчину, которому стало плохо на автобусной остановке, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Инспектор Максим Летяго обратил внимание на мужчину, стоящего на остановке. 60-летний тюменец рассказал, плохо себя чувствует, так как ранее у него случился инсульт. Он попросил полицейского позвонить его жене. Состояние мужчины ухудшалось и он начал терять сознание.

Инспектор вызвал "скорую" и оказал тюменцу первую доврачебную помощь. Медики привели мужчину в чувство, от госпитализации он отказался и отправился домой с подъехавшей на место супругой.

От жены тюменца, обратившейся впоследствии в Госавтоинспекцию с благодарностью инспектору, о случившемся стало известно руководству ГИБДД. Сам сотрудник ДПС сказал, что он не сделал ничего особенного, так должен поступать каждый.