Сборная России прошла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

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Встреча с командой Испании, состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась победой российской сборной в серии пенальти, сообщает РИА "Новости".

1 июля национальная сборная России встречалась на стадионе "Лужники" в Москве с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное время встречи поединка завершилось вничью - 1:1, дополнительное время также не выявило победителя, а в серии пенальти точнее оказалась наша команда.

Таким образом, национальная сборная России впервые в современной истории (последний раз до этой стадии чемионата сборная СССР доходила в 1970 году) вышла в четвертьфинал мирового первенства. Следующим соперником нашей дружины на домашнем Чемпионате мира станет Хорватия.

Сборная России встретится в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией 7 июля в Сочи.