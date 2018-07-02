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На Ямале таксист задушил жительницу Владивостока по дороге в аэропорт

Происшествия, 16:10 02 июля 2018

sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве незнакомой женщины, задержали в Надымском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, жительница Владивостока обратилась в следственные органы по факту пропажи 38-летней дочери. Последним известным местом пребывания пропавшей женщины был Надымский район.

Следователи установили 33-летнего гражданина, который летом 2017 года отвозил женщину из поселка Пангоды в аэропорт Нового Уренгоя. В ходе расследования преступления подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что действительно отвозил потерпевшую в аэропорт, по дороге между ними произошел конфликт. Обвиняемый задушил женщину, тело закопал в лесотундровой местности. Мужчина указал место, где следователи обнаружили тело потерпевшей.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# такси , убийство , Ямал

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