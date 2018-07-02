Студенты будут строить железнодорожную часть Крымского моста

фото https://www.mintrans.ru фото https://www.mintrans.ru

Студенческие стройотряды будут участвовать в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Вместе с лучшими инженерами страны будут работать 40 учащихся Российского университета транспорта и Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, сообщает Минтранс.

С июля по сентябрь студенты будут помогать строителям моста в Крым. Будущие инженеры изучат различные виды работ, в том числе, примерят на себя такие профессии как бетонщик, арматурщик, работник склада, дорожный рабочий, разнорабочий.

"Для тех, кто решил связать свою жизнь с дорожно-транспортной отраслью, работа с лучшими профессионалами в области дорожного хозяйства и мостостроения является бесценным опытом. Кто-то из вас уже успел внести свой вклад на стройке века, а кому-то еще только предстоит это сделать. Это большая честь, но и большая ответственность, сказал глава Росавтодора Роман Старовойт".

Федеральное дорожное агентство возродило практику привлечения студенческих стройотрядов для работы на крупнейших инфраструктурных объектах отрасли. Ранее лучших студентов профильных вузов приглашали ознакомиться с опытом строительства моста на остров Русский во Владивостоке, который был возведен к саммиту АТЭС в 2012 году. Летом 2016 и 2017 годов студенческие отряды провели трудовые семестры на стройплощадках Крымского моста.