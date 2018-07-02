Тюменские слаломисты стали первыми в общекомандном зачете всероссийских соревнований

Фото городского департамента по спорту и молодежной политике Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

Сборная команда Тюменской области заняла первое место в общекомандном зачете по итогам Всероссийских соревнований по гребному слалому "Юность России". Состязания прошли в Республике Алтай на реке Сема, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Воспитанники СДЮСШОР № 2 отличились в командных гонках. Первое место на каноэ (3хС-1ж) заняли Злата Полуэктова, Дарья Садовская и Ксения Фомина. Третье место на каяках (3хК-1ж) завоевали Мария Константинова, Софья Паланзеева и Мария Соколова.

В индивидуальной гонке на каноэ-двойках, экипаж которых состоял из двух человек, Данил и Никита Богомоловы стали вторыми. На каяках среди девушек Софья Паланзеева заняла второе место, Дарья Садовская стала третьей на каноэ.

В командной гонке на каяках (3хК-1ж) золотую медаль завоевали Софья Паланзеева, Мария Константинова и Мария Соколова, а серебряную - Семен Липихин, Алексей Степанов и Даниил Осипов.

На каноэ в категории 3хС-2м победу праздновали братья Богомоловы, Семен Липихин и Даниил Осипов, Алексей Степанов и Богдан Быць.

Среди девушек на каноэ (3хС-1ж) золотую награду завоевали Дарья Садовская, Мария Соколова и Софья Паланзеева, среди юношей обладателями бронзовой награды стали Данил и Никита Богомоловы, Алексей Степанов.