Тюменские дзюдоисты завоевали золото на чемпионате России

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо" фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Дзюдоисты тюменского клуба "Новый поток" дважды стали обладателями золотых медалей на клубном чемпионате России в Грозном 1 июля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В соревнованиях приняли участие 11 мужских и 3 женских команды из разных регионов страны Тюменскую область представили клубы "Новый поток" и "Боец". Чемпионами у мужчин и женщин стали представители Клуба "Новый поток". На пути к медали мужская сборная провела три командных поединка, одолев спортсменов из "Эдельвейс-2", Чеченская Республика со счетом 3:2, далее тюменских дзюдоистов из клуба "Боец" (3:2) и в финале чемпиона "Золотой Лиги" - команду "Явара-Нева" из Санкт-Петербурга со счетом 4:1.

У женщин представительницы "Новый поток" в первой встрече выиграли титулованный Клуб "Явара-Нева", Санкт-Петербург - 4:1, затем с таким же счетом одержали верх над спортсменками из "Осбагатар", Осетия. И стали двукратными чемпионками России среди клубных команд.

Бронзовым призером Клубного чемпионата стали дзюдоисты еще одного тюменского клуба "Боец", сумевшие выиграть два поединка у команд "Локомотив-Грин Хилл" из Кабардино-Балкарии – 3:2 и "Олимп", Краснодарский край – 4:1. Это их вторая бронзовая награда на данном чемпионате.

По итогам выступления тюменских спортсменов клубы "Новый поток" (женщины) и "Боец", как и в 2017 году, получили право принять участие в чемпионате Европы среди клубов – "Лига Европы". Мужская команда "Новый поток" будет бороться за медали чемпионата Европы среди клубов "Золотая Лига", путевки на который они завоевали в Турции, став серебряными призерами данного чемпионата. Оба старта пройдут в один день 8 декабря.