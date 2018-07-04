Победители конкурса "О финансах простыми словами" получат путевку в "Артек"

фото МДЦ "Артек" фото МДЦ "Артек"

Путевку в "Артек" получат победители конкурса письменных работ (эссе) на тему "О финансах простыми словами", сообщает Банк России.

Тематическая смена "С финансами на "ты"!" впервые пройдет в "Артеке" в соответствии с соглашением, подписанным между Банком России и Международным детским центром. Для ее проведения у артековцев будут игровые "центральный банк" и "биржа", "коммерческий банк" и "страховая компания", "негосударственный пенсионный фонд" и "паевой инвестиционный фонд", а также другие "финансовые организации". Одни попробуют свои силы в роли финансистов, другие станут грамотными потребителями финансовых услуг, а вернувшись домой, окажутся проводниками финансовых знаний в своей среде, а также для своих родителей.

Благодаря проекту подростки получат не только теоретические знания, но и главным образом практические навыки – от управления личным и семейным бюджетом до инвестирования, расчета налогов и формирования будущей пенсии.

"Мы надеемся, что, начавшись в "Артеке", наш проект будет распространяться дальше и финансовые смены появятся во многих детских оздоровительных лагерях. Это отличная возможность предложить ребенку в каникулы в занимательном, игровом формате решить задачи, связанные с финансовой грамотностью, и привезти домой знания, которые будут полезны всей семье", – рассказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Прием заявок на участие в конкурсе и эссе проводится по 10 июля. Подведение результатов конкурса пройдет 30 июля.

Подробности проведения конкурса читайте на сайте МДЦ "Артек" в разделе "Центральный банк Российской Федерации".