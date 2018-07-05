"Робинзонада" примет туристов из Тюменской области и регионов УФО

Робинзонада. Фото пресс-службы ТООО ВОИ Робинзонада. Фото пресс-службы ТООО ВОИ

Открытый туристический слет среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Робинзонада" состоится в районе оздоровительного центра "Красная гвоздика" под Тюменью с 16 по 20 июля.

Как сообщает областной департамент социального развития, большой палаточный лагерь примет туристов из Тюменской области и ряда регионов УФО.

Командам предстоит преодолеть такие этапы, как туристское многоборье (дистанция "Пешеходная"), водный туризм (дистанция "Водная"), спортивное ориентирование, спортивная рыбалка (дистанция "Ловля поплавочной удочкой"). Рыбалка и ориентирование пройдут в статусе чемпионата и первенства Тюменской области, полученные баллы за них войдут в общекомандный зачет. Также в зачет пойдут результаты за конкурсы "Визитка", "Бивуак", "Информационный лист" и "Знание лечебных трав".