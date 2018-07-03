Евгений Галимзянов из Нижнетавдинского района стал лучшим трактористом Тюменской области

Фото mintrud.udmurt.ru Фото mintrud.udmurt.ru

Механизатор Евгений Галимзянов из Нижнетавдинского района стал победителем V областного конкурса "Лучший тракторист-машинист 2018", который состоялся на базе агрокомплекса "МАЯК" Казанского района.

Как сообщает администрация Нижнетавдинского района, второе место занял механизатор Тюменского района Андрей Кренинг, третье досталось представителю принимающей стороны – Казанского района. За честь ГАУ "Северное Зауралье" выступал Владислав Ташланов, сын главы КФХ Ташланов И.В. из п. Кунчур. Он также занял высшую ступень пьедестала среди участников учебных заведений.

В конкурсе принимали участие 22 муниципальных района и восемь учебных заведений аграрного профиля. Всего был 31 участник.

На первоначальном этапе была теоретическая часть. Затем на колесном тракторе "Беларус МТЗ 92П" следовала практическая часть конкурса – вспашка. Фигурное вождение с прицепом механизаторы показывали на тракторе МТЗ 82.1. Практическая часть конкурса проходила в тяжелых условиях: накануне прошли обильные дожди, поле, приготовленное для вспашки, было переувлажненным. За качеством вспашки следили строгие судьи.