У ялуторовских футболистов пройдут летние сборы

фото Тюменского городского многопрофильного центра фото Тюменского городского многопрофильного центра

Летние спортивные сборы по мини-футболу пройдут в залах спортивного комплекса "Юбилейный" с. Памятного и с. Асланы со 2 по 12 июля, сообщает администрация Ялуторовского района.

Летние сборы являются неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса в Спортивной школе Ялуторовского района и подготовки футбольной команды. Сборы пройдут под руководством тренера Владимира Аркадьева. Для ребят это возможность приятно отдохнуть, занимаясь при этом одним из самых популярных видов спорта.

Хорошая физическая форма, выносливость и скорость реакции – это те навыки, которые можно развить благодаря занятиям мини-футболом. Это коллективная игра, где от действий любого игрока зависит успешная игра всей команды. Профессионального роста и успехов можно добиться в процессе длительных тренировок, чередующихся с полноценным отдыхом.

Спортивные сборы пройдут по программам спортивной подготовки по мини-футболу, а также состоятся товарищеские встречи и двухсторонние игры.