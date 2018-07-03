Более пятидесяти тысяч ямальцев ежегодно получают медицинскую помощь в Тюмени

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Более 50 тыс. ямальцев ежегодно получают медицинскую помощь в Тюменской области в рамках программы обязательного медицинского страхования, сообщает ИА "Север-пресс".

По словам заместителя директора территориального фонда ОМС ЯНАО Ларисы Романенко, расходы на эти цели составляют около 190 млн рублей в год.

"Медицинскую помощь граждане получают в круглосуточных, дневных стационарах и поликлиниках. Наиболее дорогостоящей является специализированная и высокотехнологичная помощь, оказываемая в круглосуточных стационарах, в среднем за год такую помощь получают 3,5 тысячи человек, то есть 6 процентов от всех пролеченных. При этом расходы на оказание помощи составляют около 120 миллионов рублей в год. Это 63 процента всех расходов", - рассказала Лариса Романенко.

Медицинскую помощь в тюменских поликлиниках получают ежегодно около 50 тыс. человек, то есть 91 % от всех пролеченных. При этом расходы составляют около 50 млн рублей в год (26 % от всех расходов). Из 46 медицинских организаций Тюменской области, в которые обращаются ямальцы в рамках программы обязательного медицинского страхования, наиболее востребованными являются 7 медучреждений. В них получили медицинскую помощь около 30 тыс. пациентов автономного округа или более половины от всех граждан, пролеченных в Тюменской области.