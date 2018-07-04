Болельщики ЧМ-2018 могут бесплатно посетить выставку "Три цвета правды"

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Для обладателей паспорта болельщика чемпионата мира по футболу вход на выставку "Три цвета правды" в Государственном центральном музее современной истории, посвященную 100-летию Гражданской войны в России, свободный, сообщает Министерство культуры РФ.

Историко-документальный проект посвящен событиям, которые разворачивались в стране с 1917 по 1922 год, и рассказывает о трех основных движениях Гражданской войны — красных, белых и "Зеленом движении" крестьян-повстанцев. Драматическое напряжение событий выражено тем, что выставочное пространство состоит из трех тематических зон, выделенных тремя цветами.

В экспозицию вошли постановления, листовки, плакаты, оружие, документы, фотографии и кадры кинохроники того времени, представляющие трагедию населения, попавшего в эпицентр вооруженной борьбы разных политических сил.

Выставка пройдет до 9 сентября.