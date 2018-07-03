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В дни игр сборной России по футболу на Урале сократилось число вызовов скорой помощи

Общество, 14:16 03 июля 2018

фото РФС

В полтора раза сократилось количество вызовов скорой помощи в Екатеринбурге во время игры сборной России. В регионе подвели медицинские итоги мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу, сообщает правительство Свердловской области.

Замглавы областного Минздрава Елена Чадова отметила, что играм чемпионата предшествовала двухлетняя подготовка медицинских работников по стандартам FIFA, в первую очередь, на стадионе, и это был очень полезный опыт.

Для оказания медицинской помощи была задействована Областная клиническая больница № 1 и медицинские организации Екатеринбурга. За две недели госпитализировано всего 8 болельщиков, причем с незначительными заболеваниями - средний срок их пребывания в медучреждении составил всего два дня. Все гости уральской столицы выписаны и покинули Екатеринбург.

Медики отмечают, что на стадионе до начала матчей, в перерывах и после их окончания люди обращались с незначительными проблемами, которые решались на месте, и в целом - реже, чем в среднем по городам-организаторам.

Во время матчей на "Екатеринбург Арене" дежурило 15 бригад скорой медицинской помощи и медицины катастроф. По оценкам специалистов, они полностью справились со своей задачей.

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# Екатеринбург , скорая помощь , чемпионат мира по футболу

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