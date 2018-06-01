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РЖД на период чемпионата мира по футболу увеличило число камер хранения

Общество, 19:50 29 июня 2018

фото РЖД

Количество камер хранения на вокзалах городов-организаторов чемпионата мира по футболу увеличено вдвое, сообщает РЖД.

В дни соревнований ЧМ-2018 на 31 железнодорожном вокзале число стационарных камер хранения увеличено почти вдвое: с 11 тыс. 310 до 20 тыс. 240 штук. При этом заполняемость камер хранения в матчевые дни составляет 100 %.

Потребности пассажиров в дни спортивных соревнований превысили прогнозируемое увеличение числа камер хранения.

В Москве вводить дополнительные места в камерах хранения потребовалось на Ярославском, Казанском, Павелецком и Ленинградском вокзалах на 907, 640, 255 и 105 мест соответственно.

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале увеличение составило 500 мест в стационарных камерах хранения и 72 ячейки в автоматических камерах хранения. Также автоматические камеры хранения к чемпионату мира по футболу появились на Витебском вокзале в количестве 27 штук. На вокзале Ростов-Главный количество ячеек было увеличено на 132 единицы.

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# вокзал , камера хранения , РЖД , чемпионат мира по футболу

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