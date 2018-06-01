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Российские футболисты в 1/8 финала ЧМ сыграют с командой Испании

Спорт, 09:25 28 июня 2018

Команда Испании/фото https://www.rfs.ru

Национальная сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира FIFA 2018 встретится с командой Испании на стадионе "Лужники" 1 июля в 17 часов (мск), сообщает РФС.

В 1/8 финала сборная России выходила на победителя группы B, которым могли стать сразу три команды - Испании и Португалии, в активе которых было по четыре очка, а также Ирана, заработавшего на один балл меньше. В решающем туре испанцы сыграли вничью с Марокко (2:2), а иранцы - с португальцами (1:1). В итоге испанская сборная обошла португальскую по дополнительному показателю - количеству забитых мячей во всех матчах группы, застолбив место во главе таблицы.

Между тем Португалия, ставшая второй, 30 июня сыграет с Уругваем. Этот матч за выход в четвертьфинал пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи, начало - в 21 час.

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# Испания , Россия , футбол , чемпионат мира

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