Российские футболисты в 1/8 финала ЧМ сыграют с командой Испании

Команда Испании/фото https://www.rfs.ru Команда Испании/фото https://www.rfs.ru

Национальная сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира FIFA 2018 встретится с командой Испании на стадионе "Лужники" 1 июля в 17 часов (мск), сообщает РФС.

В 1/8 финала сборная России выходила на победителя группы B, которым могли стать сразу три команды - Испании и Португалии, в активе которых было по четыре очка, а также Ирана, заработавшего на один балл меньше. В решающем туре испанцы сыграли вничью с Марокко (2:2), а иранцы - с португальцами (1:1). В итоге испанская сборная обошла португальскую по дополнительному показателю - количеству забитых мячей во всех матчах группы, застолбив место во главе таблицы.

Между тем Португалия, ставшая второй, 30 июня сыграет с Уругваем. Этот матч за выход в четвертьфинал пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи, начало - в 21 час.