Болельщиков Мексики и Швеции в Екатеринбурге встречали песнями и танцами

Стадион "Екатеринбург-Арена"/фото https://ru.fifa.com Стадион "Екатеринбург-Арена"/фото https://ru.fifa.com

Для болельщиков из Мексики и Швеции, прибывших на специальном поезде, на железнодорожном вокзале "Екатеринбург-Пассажирский" встретили песнями и танцами, сообщает правительство Свердловской области.

Матч чемпионата мира по футболу между Мексикой и Швецией начнется на стадионе "Екатеринбург-Арена" 27 июня в 17 часов (мск).

Для приехавших в столицу Среднего Урала болельщиков подготовили чирлидинговый танец, кроме того они познакомились с традиционными русскими песнями, исполненными под гармонь. "Поехать на матч на таком поезде - это забавный опыт и позитивные впечатления. Что касается организации чемпионата мира в России в целом, то все хорошо и очень слаженно. Еще мы поражены тем, насколько дружелюбно нас здесь встречают", - сказал шведский болельщик Хендрик Нильсон.

Акции Gentlefan направлены на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу.