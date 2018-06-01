  • 27 июня 201827.06.2018среда
  • USD62,7908
    EUR73,4087
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северный

Болельщиков Мексики и Швеции в Екатеринбурге встречали песнями и танцами

Спорт, 17:16 27 июня 2018

Стадион "Екатеринбург-Арена"/фото https://ru.fifa.com

Для болельщиков из Мексики и Швеции, прибывших на специальном поезде, на железнодорожном вокзале "Екатеринбург-Пассажирский" встретили песнями и танцами, сообщает правительство Свердловской области.

Матч чемпионата мира по футболу между Мексикой и Швецией начнется на стадионе "Екатеринбург-Арена" 27 июня в 17 часов (мск).

Для приехавших в столицу Среднего Урала болельщиков подготовили чирлидинговый танец, кроме того они познакомились с традиционными русскими песнями, исполненными под гармонь. "Поехать на матч на таком поезде - это забавный опыт и позитивные впечатления. Что касается организации чемпионата мира в России в целом, то все хорошо и очень слаженно. Еще мы поражены тем, насколько дружелюбно нас здесь встречают", - сказал шведский болельщик Хендрик Нильсон.

Акции Gentlefan направлены на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Екатеринбург-Арена , Мексика , чемпионат мира по футболу , Швеция

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 27.06.2018Болельщиков Мексики и Швеции в Екатеринбурге встречали песнями и танцами
16:00 27.06.2018Губернские игры стартуют в Тобольске и Увате
12:31 27.06.2018Жители Югры массово отметят Всероссийский олимпийский день
11:10 26.06.2018Российские футболисты стали вторыми в группе А