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Российские футболисты разыграют первое место в группе с командой из Уругвая

Спорт, 09:54 25 июня 2018

фото РФС

Национальная сборная России сыграет с командой Уругвая в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира FIFA 2018 на стадионе "Самара Арена" в Самаре 25 июня в 17 часов по московскому времени, сообщает РФС.

Матч Уругвай - Россия в прямом эфире покажет "Первый канал". К третьему туру группового этапа чемпионата мира сборная России подошла со стопроцентным результатом. Вслед за разгромной победой над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в матче открытия мундиаля в "Лужниках" подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге одержали уверенную победу над Египтом 3:1 с его главной "звездой" Мохаммедом Салахом в составе.

Между тем в Ростове-на-Дону команда Уругвая, которая в стартовом туре в Екатеринбурге одолела египтян 1:0, все с тем же минимальным счетом обыграла аравийцев, и вместе с россиянами досрочно шагнула в 1/8 финала турнира.

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# Россия , Уругвай , футбол , чемпионат мира

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