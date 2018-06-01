Фан-посольства открылись в городах ЧМ-2018

фото РФС фото РФС

Фан-посольства открылись в городах чемпионата мира по футболу, сообщает Российский футбольный союз.

Организация "Футбольные болельщики Европы" (Football Supporters Europe, сокращенно — FSE) при взаимодействии с ФИФА и Российским футбольным союзом реализует проект "фан-посольства" в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Фан-посольство — специальная служба, действующая по принципу "болельщики для болельщиков". Основная задача проекта — оказание консультационных и информационных услуг поклонникам сборных со всего света во время выездных матчей или на международных турнирах.

Фан-посольства работают в дни проведения матчей чемпионата мира с 12 часов по местному времени и закрываются за два часа до начала встречи. Единый контактный номер фан-посольств: +7 915 414 97 50.