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Фан-посольства открылись в городах ЧМ-2018

Спорт, 12:31 21 июня 2018

фото РФС

Фан-посольства открылись в городах чемпионата мира по футболу, сообщает Российский футбольный союз.

Организация "Футбольные болельщики Европы" (Football Supporters Europe, сокращенно — FSE) при взаимодействии с ФИФА и Российским футбольным союзом реализует проект "фан-посольства" в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Фан-посольство — специальная служба, действующая по принципу "болельщики для болельщиков". Основная задача проекта — оказание консультационных и информационных услуг поклонникам сборных со всего света во время выездных матчей или на международных турнирах.

Фан-посольства работают в дни проведения матчей чемпионата мира с 12 часов по местному времени и закрываются за два часа до начала встречи. Единый контактный номер фан-посольств: +7 915 414 97 50.

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# посольства , футбол , чемпионат мира

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