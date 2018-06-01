В Екатеринбурге болельщиков ЧМ-2018 встречали с оркестром

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Болельщиков из Франции и Перу, прибывших в Екатеринбург на специально организованном поезде, встретили с оркестром и чаем из самовара, сообщает правительство Свердловской области.

Напомним, матч чемпионата мира по футболу между Францией и Перу пройдет 21 июня. Для болельщиков играл танцующий оркестр "Уралбэнд" под управлением Александра Павлова, а студенты местных вузов подготовили чирлидинговый танец и приветствовали гостей на испанском и французском языках. Все, кому было прохладно в условиях уральского климата, могли согреться горячим чаем из самовара и угоститься ватрушками.

"Поезд, на котором мы приехали, очень комфортабельный. Что касается организации чемпионата мира в России в целом, то все потрясающе. Я уже побывал в Санкт-Петербурге, посетил фан-зону, получил прекрасные впечатления. Повсюду невероятная атмосфера и все вокруг готовы помочь, если нужно", - сказал Энджел Конча, приехавший из перуанского Лима.

Акции Gentlefan направлены на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу .